- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدّمت دولة الإمارات أكثر من 1471 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1,5 مليون من العاملين في المجال الطبي.
وأرسلت الإمارات امس طائرة مساعدات طبية خامسة تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.
تحتوي الطائرة على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وقال سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا: "تأتي هذه المساعدات استمرارا للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الإمارات لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة الجائحة".
وأضاف: "تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة، الجمعة، عقب إرسال 4 طائرات حملت 40.7 طن من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفا من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر".
وأشار إلى أن استمرار تسيير الإمارات للمساعدات الطبية لكولومبيا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، يعد شاهداً على تبني قيادة الإمارات نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف خاصة فيما يواجه العالم الآن من تحديات في مواجهة الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.