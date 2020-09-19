شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يفضح نظام تميم فى الدوحة.. 2 مليار دولار لشركات علاقات عامة لتحسين صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملات مستمرة يقوم بها قطر من أجل تحسين صورتها أمام العالم، بعد أن فضحت الدول العربية الخفايا المتعلقة بدعم الدوحة للإرهاب فى المنطقة.

وكشف تقرير بالفيديو،أن قطر صرفت أكثر من مليارى دولار لشركات علاقات عامة عالمية، للترويج لها، ويحاول أمير تميم لتلميح صورته، فى المحافل الدولية بالاعتماد على هذه الشركات العالمية لتحسين الصورة أمام زعماء الدول، واستغلال أى بطولات لصالح النظام القطري، التى كان آخرها مشاركة بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، والتى يشارك فيها نادى ليفربول الإنجليزى، ولكن النادى كان حريص على أن لا يتم استغلال النجم العالمى والمصرى محمد صلاح سياسيا من قبل أمير قطر .

وأوضح التقرير أن أمير قطر يستغل المشاهير لتحسين وتلميح صورته أمام الأخريين، وخاصة فى ظل قضايا دعم قطر للإرهاب، والفساد الرياضى الذى يشهده نظام تميم فى الدوحة .