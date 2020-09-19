ترامب: روث بادر جينسبرج كانت "عملاقة في القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج كانت "عملاقة في القانون"، وذلك بعد وفاتها عن عمر يناهز 87 عاما يوم الجمعة.
وقال ترامب في بيان رسمي نشره على موقع تويتر مساء الجمعة: "لقد اشتهرت القاضية جينسبرج بعقلها اللامع ومعارضتها القوية في المحكمة العليا، وبرهنت أنه يمكن للمرء أن يختلف دون أن يكون مزعجا لزملائه أو وجهات النظر المختلفة".
وأضاف "آراؤها، بما في ذلك القرارات الشهيرة المتعلقة بالمساواة القانونية للمرأة والمعاقين، ألهمت كل الأمريكيين، وأجيالا من العقول القانونية العظيمة".
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