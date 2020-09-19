ترامب يؤكد أن القاضية الراحلة جينسبرج عاشت "حياة رائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج، التي توفيت يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس.

وبدا أن ترامب علم بوفاة جينسبرج من مراسلين صحفيين كانوا يرافقونه أثناء رحلته إلى ولاية أريزونا.

وقال ترامب وفقا لمراسل كان يرافقه: "لقد عاشت حياة رائعة، ماذا يمكنك أن تقول أيضًا؟"

وأضاف "سواء كنت تتفق معي أم لا.. لقد عاشت حياة رائعة".



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