محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج، التي توفيت يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس.
وبدا أن ترامب علم بوفاة جينسبرج من مراسلين صحفيين كانوا يرافقونه أثناء رحلته إلى ولاية أريزونا.
وقال ترامب وفقا لمراسل كان يرافقه: "لقد عاشت حياة رائعة، ماذا يمكنك أن تقول أيضًا؟"
وأضاف "سواء كنت تتفق معي أم لا.. لقد عاشت حياة رائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد أن القاضية الراحلة جينسبرج عاشت "حياة رائعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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