رئيس "الشيوخ الأمريكي" يؤكد أن المجلس سيصوت على خليفة جينسبيرج

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قال رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، مساء الجمعة، إن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوت على مرشح الرئيس دونالد ترامب ليحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا.
وقال "ماكونيل"، في بيان إنه سيتم التصويت على مرشح الرئيس ترامب على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي.
وبرر ماكونيل هذه الخطوة قائلاً: "هناك أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ورئيس جمهوري، على عكس الوضع عام 2016 عندما انتخب الأمريكيون أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ "ليحدث توازن في الولاية الثانية" للرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما".
وأضاف ماكونيل أن الجمهوريين "تعهدوا بالعمل مع الرئيس ترامب ودعم أجندته، خاصة تعييناته المتميزة في القضاء الاتحادي"
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