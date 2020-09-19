شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. 4841 إصابة جديدة و624 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و624 وفاة مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.
وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.
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