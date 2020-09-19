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المكسيك .. 4841 إصابة جديدة و624 وفاة بكورونا

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قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس و624 وفاة مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.

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