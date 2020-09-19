ترامب يعد بمفاجأة "كورونا" في أبريل.. لن تكون كذبة

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن عدداً منها يكفي لـ330 مليون أمريكي سيكون متوفراً بحلول أبريل/نيسان.

وقال في البيت الأبيض "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل/نيسان".

وبالمصادفة يأتي وعد ترامب في شهر اشتهر بـ"كذبة أبريل"، غير أن الرئيس الأمريكي بدا واثقا أن وعده سيكون حقيقة وليس مزحة.

ويقوم الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن برحلات متنافسة إلى ولاية مينيسوتا التي تعد ساحة معركة انتخابية محتدمة، مما أدى إلى تزايد الزخم واللهجة القاسية قبل مناظرتهما الأولى المرتقبة.

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ومع بدء المرشحين عقد لقاءات متلّفزة في قاعات البلديات، بدأ تنافس الانتخابات الرئاسية للعام 2020 أخيرا يبدو كسباق انتخابي تقليدي نحو البيت الأبيض قبل ستة أسابيع من التصويت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أمضى بايدن معظم العام في الحجر الصحي، مثله كباقي الشعب الأمريكي، لتجنب التعرض لـ كوفيد-19.

ولكن مع إجرائه لقاء مع محطة "سي إن إن" في مجلس بلدية في بنسلفانيا الخميس وزيارة منشأة نقابية في دولوث بولاية مينيسوتا الجمعة، فإنه ينطلق الآن في شكل جدي في حملته.

وسيصل ترامب، الذي شارك في لقاء على محطة "ايه بي سي" في قاعة بلدية في فيلادلفيا الثلاثاء، إلى مينيسوتا بعد فترة وجيزة من بايدن للتحدث إلى مؤيديه في بلدة بيميدجي الصغيرة في شمال الولاية.

ورغم أنّ الحزب الجمهوري قام بحملته بشكل مكثف أكثر من بايدن، إلا أنه يعمل أيضا على زيادة وتيرة وحجم مسيراته المميزة بعد أن أجبر في الغالب على تركها جانباً خلال أسوأ شهور الوباء.