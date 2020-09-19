شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" ترد على محاولات الجماعة الإرهابية تشويه العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، خاصة وأنها مدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونيا، كما تغطى بشبكة المعلومات العالمية، متابعا:" شهد ملف الثروة العقارية فى مصر قفزة كبيرة خلال السنوات السابقة، حيث تم تدشين عدد من المدن الذكية التى ستكون قفزة فى الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العاصمة الإدارية الجديدة التى تحظى باهتمام عالمي، ومن المتوقع أن تتحول لمركز استثمارى وهذا يعود لأنها تتمتع بمواصفات قياسية على أعلى مستوى ومصممة وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية والتخطيط الحديث على مستوى العالم، فهى مدينة مستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 % من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كما تم تخصيص 40 % من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، وبهذا تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الجماعات الإرهابية والقنوات التابعة والمؤيدة لها تواصل ليل نهار تشويه صورة المدن الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وعلى الرغم من أن هذه الدعوات لم ولن يلقى لها أحد بال بسبب وعى المصريين وإدراكهم أن هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الكذب والفبركة والترويج للشائعات إلا أن هذه المدن الذكية الجديدة سيكون لها دور كبير فى الاستثمار العقارى.