شكرا لقرائتكم خبر عن سليم عزوز ينقلب على جماعة الإخوان ويصفهم بـ"الفأر الميت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن سليم عزوز، أحد الموالين لجماعة الإخوان، هجوما على الجماعة الإرهابية وقياداته وذلك فى انقلاب صريح عليهم قائلا أن الإخوان مثل الفأر الميت.

وقال فى منشوره الذى كتبه عبر حسابه الرسمى فيس بوك: "الإخوان.. تمخض الجبل فولد فأراً ميتاً".

وأضاف عزوز: "إن مجرد اهتمامك بها ولو بدرجة اهتمامك بتصفح بريدك الإلكترونى كل صباح، إضاعة للوقت فيما لا يفيد لولا الاستبداد ما بقيت".

وخلال الفترة الماضية وجه سليم عزوز الانتقادات للإخوان رغم انتمائه لهم فقد قال فى منشور سابق له منذ أيام قليلة، أن النجاح السريع الذى يمكن للناس أن تلمسه للقيادة الجديدة للإخوان، سيكون فى الفاترينة، أى عبر قناتهم "وطن".