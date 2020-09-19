محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري عملية تحديث لتابلت طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي. وأضاف المصدر لمصراوي، أن التحديث يأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد، وإتاحة اكبر وقت للدخول ومتابعة مواقع الوزارة الخاصة بمناهج التعليم الدراسية. وأوضح المصدر، أنه بعد إجراء التحديثات الجديدة الخاصة بالتابلت، سيتم إزالة أغلب التطبيقات وحذف مواقع التواصل الإجتماعي والفيسبوك ويوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للعام الدراسي.. التعليم: جاري تحديث التابلت للصفين الثاني والثالث الثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.