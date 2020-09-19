وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن 87 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أكدت المحكمة العليا الأمريكية في بيان مساء الجمعة وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس.

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