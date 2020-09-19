جونسون: موجة ثانية لـ”كورونا” تجتاح بريطانيا.. ولم يكن بالإمكان تفاديها

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تجتاح بلاده، معتبرا أنه “كان أمرا متوقعا، ولم يكن بالإمكان تفاديه”.

وأكد جونسون في تصريح صحفي أنه لا يرغب في رؤية إغلاق عام آخر كالذي تم تطبيقه في الفترة بين مارس ويوليوز الماضيين، لكنه اعتبر أن تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي سيكون أمرا لا مفر منه.

وأضاف أنه سيكون من الضروري العمل على إبقاء المدارس ومعظم الأنشطة الاقتصادية مفتوحة على قدر الإمكان، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الحالية أو التي ستعلنها الحكومة لاحقا.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 27 حالة وفاة و4322 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 41 ألف و732 حالة، والإصابات إلى 385 ألف و936 حالة.