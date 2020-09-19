شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطلب من السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية: "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر وفقا للإطار الزمني المعلن".
وأضافت: "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها ) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".
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