اخبار العالم

فرنسا تطلب من السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطلب من السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، إنه ينبغي للقوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية: "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضافت: "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها ) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تطلب من السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا