شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 131 إصابة و18 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 حالة جديدة. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 87958 حالة. وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 101772 حالة، و 5733 حالة وفاة.

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