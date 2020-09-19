شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 13 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فرنسا 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 428696 إصابة. وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 123 حالة وفاة , ليبلغ إجمالي الوفيات 31249 حالة وفاة.

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