اقتصاد فرنسا في قبضة كورونا.. الوزير يعلن إصابته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، مساء الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنّه لا يعاني من أي أعراض.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تبينت إصابتي بكورونا. عزلت نفسي على الفور في منزلي طبقاً للمعايير الصحية التي وضعتها الحكومة".

وتابع: "لا أعاني من أي أعراض. سألتزم العزل لمدة سبعة أيام. وأواصل القيام بمهامي".

وسجّلت فرنسا نحو 13 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في رقم قياسي منذ بدء حملة فحوص طبية واسعة النطاق في البلاد، حسب إحصاءات نشرتها مديرية الصحة العامة الجمعة.

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ونقل 3626 شخصا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، بزيادة 403 عن الرقم المعلن مساء الخميس. ومن بين هؤلاء 571 يخضعون للعناية الفائقة، حسب مديرية الصحة.

في المقابل، لم يطرأ تغيّر على معدّل الحالات الإيجابية (عدد الأشخاص الذين تكتشف إصابتهم مقارنة بإجمالي الخاضعين للفحوص)، واستقر عند 5.4%.

ومنذ بداية الأزمة الوبائية، توفي في فرنسا 31 ألفا و249 شخصا لأسباب مرتبطة بالإصابة بوباء كوفيد-19، بينهم 20 ألفا و689 في المستشفيات.