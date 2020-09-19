تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في فرنسا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس



أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من تسجيل الحصيلة اليومية القياسية السابقة الخميس، حين كان عدد الإصابات الجديدة 10593 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في فرنسا منذ بدء تفشي الوباء 428 ألفا و696 حالة.

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وارتفع متوسط عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى 3626 مصابا في اليوم. وبلغ عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المركز 571 شخصا، مرتفعا من 535 الخميس.

وسجلت الصحة الفرنسية أيضا 123 حالة وفاة جديدة بكورونا الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 31249 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن القفزة في عدد الوفيات ناجمة عن إضافة 76 حالة وفاة، لم تتضمنها البيانات المنشورة في وقت سابق.