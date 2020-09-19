انفجار يستهدف رتل لقوات التحالف الامريكي جنوبي صلاح الدين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الاميركي لتفجير بعبوة ناسفة جنوبي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها الجمعة ان “رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء الجمعة، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء”.

وأضافت أن “الحادث أدى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة”.

وفي وقت سابق جرى ستهداف رتلين عسكريين أميركيين بعبوات ناسفة في محيط العاصمة بغداد.

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وأضافت مصادر اعلامية، أن “هجومين بعبوات ناسفة استهدفا رتلين عسكريين أميركيين في منطقتي اللطيفية وأبو غريب في محيط العاصمة بغداد، موضحا أن الـهجوم ادى إلى تدمير شامل لكل محتويات الرتل والسيارات.

هذا وافاد مصدر امني، مساء الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الامريكي في بابل.

وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي على الطريق السريع منطقه المسيب محافظة بابل”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار كان بدون خسائر مادية او بشرية”.