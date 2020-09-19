عمداء كليات عبد المالك السعدي وأساتذة ينعون رئيس الجامعة ضحية “كورونا”- فيديو

فيديو: يونس الميموني

نعى عمداء كليات جامعة عبد المالك السعدي، وأساتذة جامعيون، رئيس الجامعة محمد الرامي ضحية فيروس “كورونا”.

وقال الأساتذة لـ”اليوم 24″، إن وفاة الرامي خسارة كبيرة للجامعة المغربية، إذ أعطى الكثير للجامعة، وضحى بحياته من أجل إنقاذ الموسم الجامعي.

وأعلن اليوم الجمعة، عن وفاة محمد الرامي، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، بعد أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه إلى أسرة الراحل، وإلى كافة زملاء وأصدقاء الفقيد، باسم وزارته.