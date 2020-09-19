شكرا لقرائتكم خبر عن 692 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و 400 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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