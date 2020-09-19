شكرا لقرائتكم ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفراً بحلول نسيان/ابريل.

وقال في البيت الأبيض "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأميركيين بحلول نيسان/إبريل".

"حماقة"

وأضاف ترمب أن نظرية منافسه الديمقراطي جو بايدن بشأن اللقاح ضرب من الحماقة، مؤكدا أن آلاف الأطباء يعملون على تطوير اللقاح في أميركا.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي اعتزام بلاده تخفيض عدد القوات الأميركية في أفغانستان لـ 4 آلاف جندي خلال أسابيع.

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وحول أزمة المنصة الصينية، توقع ترمب التوصل قريبا لاتفاق بشأن تيك توك.

"سيختفي من تلقاء نفسه"

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن يوم الثلاثاء، أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة "إيه.بي.سي نيوز": "نحن قريبون جدا من التوصل للقاح". وأضاف "نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترمب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول علماء من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.