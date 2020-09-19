شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات البرلمان لتنشيط القطاع الصناعى.. خفض الاستيراد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس موضوع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعى وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة فى الناتج القومى وتحريك عجلة الاقتصاد فى ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة التي تُسهم في تنشيط القطاع الصناعى وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة فى الناتج القومى، وهى: 1- تفعيل دور بنكي التنمية الصناعية وتنمية الصادرات في تمويل الاستثمار الصناعي لأهميته في زيادة التنافسية والتصدير. 1- تفعيل دور بنكي التنمية الصناعية وتنمية الصادرات في تمويل الاستثمار الصناعي لأهميته في زيادة التنافسية والتصدير. 2- وضع ضوابط حماية الملكية الفكرية للمُنتج المصري. Advertisements 3- تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تعميق المكون المحلى في القطاعات المختلفة مما يُسهم في زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد. 3- تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تعميق المكون المحلى في القطاعات المختلفة مما يُسهم في زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد. 4- حصر المنتجات المستوردة والتي لها بدائل محلية بجودة عالية ووضع آلية مناسبة لخفض الكميات المستوردة منها. 5- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل. 5- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل. 6- خفض أسعار الغاز والكهرباء والضريبة العقارية على المصانع. 7- التخفيض المتدرج للفوائد البنكية على الصناعة. 7- التخفيض المتدرج للفوائد البنكية على الصناعة. 8 تحسين وتطوير التعليم الفني لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الصناعي، وتخريج كوادر قادرة على الانخراط في سوق العمل الحديثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توصيات البرلمان لتنشيط القطاع الصناعى.. خفض الاستيراد أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.