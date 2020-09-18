إحباط محاولة تهريب “الشيرا” عبر “جيسكي” في شاطئ مالاباطا بطنجة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

أحبط حرس الحدود للقوات المساعدة، اليوم الجمعة، بطنجة، محاولة تهريب 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة عبر جيسكي في الواد الموجود بشاطئ مالاباطا، فيما تمكن السائق من الفرار.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″ فإن رزم الحشيش، كان من المقرر أن تصل إلى الجنوب الإسباني على متن جيسكي، قبل أن يتدخل حرس الحدود، ويحبط العملية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات العملية، وتحديد هوية السائق.