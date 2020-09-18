شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يعد بتوفير 100 مليون جرعة لقاح لكورونا قبل نهاية العام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:22 مساءً, 18 سبتمبر 2020 م المناطق - واشنطن أشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “آلاف الأطباء يعملون على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الولايات المتحدة الأميركية”، كاشفا أنه “نتوقع حصول كل مواطن اميركي على اللقاح في شهر نيسان المقبل”.

وأكد ترامب أن بلاده ستوفر “100 مليون جرعة لقاح قبل نهاية العام”.

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