شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 11 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

قررت حكومة الأرجنتين تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي في كافة أرجاء البلاد حتى 11 أكتوبر المقبل، وفقًا لرسالة عبر الفيديو نشرها المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أن الرسالة فوضت السلطات المحلية في الأقاليم لتحديد التدابير الخاصة بها بشأن الإغلاق.

وشهدت منطقة العاصمة بوينس آيرس مؤخرا استقرارا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19، بينما يتم تسجيل نسبة 49 في المائة من حالات الإصابة الجديدة في الأقاليم.