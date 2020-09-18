شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 11 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أن الرسالة فوضت السلطات المحلية في الأقاليم لتحديد التدابير الخاصة بها بشأن الإغلاق.
وشهدت منطقة العاصمة بوينس آيرس مؤخرا استقرارا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19، بينما يتم تسجيل نسبة 49 في المائة من حالات الإصابة الجديدة في الأقاليم.
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