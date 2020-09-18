شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تعرقل هبوط طائرة الرئيس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل
وقال بولسونارو بعد أن هبطت الطائرة الرئاسية أيرباص أيه 319 دون ذكر الحرائق أو الدخان الحالي الذي يغلف المنطقة إن "الرؤية لم تكن جيدة جدا". وقال إنه "لحسن الحظ، تمكنا من الهبوط في المرة الثانية". وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.
وتتعرض منطقة بانتانال، وهي أرض رطبة شاسعة تعرف بأنها موطن الأنواع المهددة بالانقراض، لموجة قياسية من الحرائق هذا العام.
وينتشر الدخان بشكل كثيف للغاية، بحيث من المتوقع أن يتسبب في حلول الظلام على ساو باولو، التي تبعد حوالي ألف ميل، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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