شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يؤكد دعمه لجميع خطوات المملكة لحماية أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أدان مجلس التعاون الخليجي ، محاولة الحوثيين ضرب أهداف مدنية في المملكة، مؤكدا دعمه لجميع خطوات المملكة لحماية أمنها. ورحب المجلس بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بشأن خزان صافر.

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