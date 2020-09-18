شكرا لقرائتكم خبر عن دون أعراض.. إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة، أن نتائج الاختبار بشأن إصابته بمرض كوفيد19- جاءت إيجابية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وقال لو مير على تويتر، إنه لم تظهر عليه أعراض المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد رغم النتيجة الايجابية للفحص.

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