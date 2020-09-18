شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية: إدخال حاملة طائرات وبارجات عبر «هرمز» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، إدخال حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز. وقال قائد المجموعة الهجومية الأمريكية، الأدميرال جيم كيرك: "تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو، وهي على إستعداد تام، وسنواصل دعمنا للقوة المشتركة الى جانب الشركاء الاقليميين وقوات التحالف أثناء عملنا في الخليج العربي".

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