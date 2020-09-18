عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوة ناسفة، الجمعة، لدى مرور رتل يحمل معدات للتحالف الدولي قرب قضاء المسيب بمحافظة بابل جنوبي بغداد، دون خسائر.



وأوضحت مصادر أن "رتلا من شاحنات عراقية يحمل معدات عسكرية لقوات التحالف الدولي تعرض لانفجار عبوة ناسفة في قضاء المسيب بمحافظة بابل جنوبي بغداد دون حدوث خسائر مادية أو بشرية".

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد استهداف أرتال لشاحنات عراقية تحمل معدات عسكرية لقوات التحالف الدولي بالعراق رغم الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوات العراقية.

وتتعرض القوات الأمريكية في العراق لهجمات على فترات متقطعة، وكان الهجوم الأول الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفًا؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لإيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، قد هددت، في وقت سابق، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالًا لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.