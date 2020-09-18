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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الإرهابية يروج أكاذيب بعد فشل محاولات الإخوان استغلال تجمعات للمصلين بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة إكسترا نيوز محاولات قنوات الشر الإخوانية في التحريض ضد الدولة المصرية واستغلال التجمعات لصلاة الجمعة للترويج بأن هناك ثائرين وغاضبين بين صفوف أهالى محافظة السويس.
محاولات رصد الفاشلة للترويج لاحتجاجات داخل السويس
وردد عدد من عناصر الإخوان هتافات ضد الدولة وسط حشود المصلين لدى مغادرتهم المساجد فى السويس عقب صلاة الجمعة، إلا أن المصلين انفضوا عنهم فى فشل واضح لمؤامرات الجماعة الإرهابية ضد الشعب المصري.
وأضافت إكسترا نيوز إن مجموعة من الجماعات الإخوانية قامت بالهتاف ضد الدولة المصرية ظنا منهم ان الأهالى سينضمون إليهم إلا أن الأهالى انفضوا عنهم بعد الصلاة مباشرة وتركوهم في الشارع وعادوا إلى منازلهم، في حين بدأت القنوات المعادية في الترويج لوجود حشود نزلت للثورة على الدول المصرية وبدات في إطلاق الهاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعى كما روجت لها القنوات إلا أن الشعب المصرى وعى لتلك المحاولات .
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