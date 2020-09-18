شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يؤكد استخدام الإخوان للهارب محمد على لزعزعة استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المقاول الهارب محمد على شخص لديه مشاكل مالية وضريبية وانتهت بالأحكام عليه، مضيفا أنه يحاول أن يكون في الغرب باعتباره لاجئ سياسي، وأنه لابد أن يقوم بأي نشاط من أجل الحصول على ذلك.

وأضاف حافظ أبو سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهارب محمد على لجأ إلى ذلك من أجل الحصول على اللجوء السياسي، مشيرا إلى أنه حتى يحمى نفسه من التسليم للسلطات المصرية بعد الأحكام الصادرة ضده لابد أن يدعى أنه لاجئ سياسي وأن خلافه مع الدولة سياسي.

ولفتإلى أنه تم استغلال المقاول الهارب محمد على من قبل الإخوان والمعارضين وأنه تم استغلال دعواته من أجل حدوث توتر وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أنه لم يحدث أي تفاعل حقيقي بين الشعب المصري وبين دعواته ودعوات الإخوان، وأن الفوضى لا يمكن أن تكون مستقبلا، وأن غياب الأمن والشرعية لا يمكن أن تؤدى للمستقبل.

وتابع حافظ أبو سعدة قائلا: "المصريين واعيين وعيهم واضح في عدم الاستجابة لهذه الدعوات وفهم حقيقتها لاسيما أن من يحرك هؤلاء أشخاص ودول معادية لمصر، محمد على أحد أدوات الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر واستخدم من قبل الإخوان".