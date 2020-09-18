شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تدخلات تميم فى شؤون الدول العربية ودعمه للإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلات سافرة للنظام القطرى فى شؤون الدول العربية داخليا، والتحريض على استقرارها وأمنها، من أجل تنفيذ مخططهم الإرهابى فى المنطقة، وذلك من خلال دعم جماعات الإرهاب لاستمرار العنف والتخريب فى الدول العربية.

وأعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر لجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل فى قطر للمؤامرات ضد الدول.

التقرير كشف تسريبات لمسئولين قطريين، وعلى رأسهم والد أمير قطر، الشيخ حمد والذى رصد حجم مؤامرته التى يقودها ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادى فى ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطرى، والإساءة المستمر لدول التعاون الخليجى، وتدخلها فى شئون الدول العربية الداخلية.