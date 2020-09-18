ترامب: سنوفر 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفراً بحلول أبريل، وذلك بحسب ما ذكره موقع "الحدث".
وأكد ترامب، أنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار سارة حول لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وتخطت الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة حاجز ٦ مليون حالة.
وأعلن منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة أنها لن تعتمد أي لقاح لكورونا الا بشروط أهمها أن يكون آمن وفعال.
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