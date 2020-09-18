‏ترامب: نحو 8 دول ستنضم لركب للتطبيع وتلقيت اتصالين من دولتين في هذا الشأن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نحو 7 أو 8 دول ستنضم لركب التطبيع مع إسرائيل.

‏وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي، أنه تلقى اليوم، اتصالين من دولتين تطلبان الانضمام لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن "هاتين الدولتين تبحثان عن الأمن والسلام".

وأعلن ترامب، أنه عقد اجتماعا مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

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وقال ترامب، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع ممثل أمير الكويت، تطورات المنطقة.

وأكد ترامب أن "الكويت متحمسة لاتفاقيات السلام التي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين وإسرائيل".

وكانت البحرين والإمارات وقعتا في ١٥ سبتمبر، في البيت الأبيض، اتفاقيات سلام مع إسرائيل، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "تاريخية".