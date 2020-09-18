إبريق الأمير طقطق.. تعرف على أحدث القطع المنقولة إلى متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تسابق وزارة السياحة والآثار، الزمن للانتهاء من متاحف القومي للحضارة المصرية وشرم الشيخ وكفر الشيخ، حيث يعكف أثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدًا لافتتاحهما الوشيك.
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني.
وأضاف "عثمان": "استقبل متحف الحضارة من متحف الفن الإسلامي؛ الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعة من الخزف ذو البريق المعدني نادرة الصنع، كما استقبل من المتحف القبطي شرقية ملونه وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة".
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