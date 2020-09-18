‏ترامب: الكويت متحمسة لاتفاقيات السلام التي تم توقيعها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد اجتماعا مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع ممثل أمير الكويت، تطورات المنطقة.

وأكد ترامب أن "الكويت متحمسة لاتفاقيات السلام التي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين وإسرائيل".

وكانت البحرين والإمارات وقعتا في ١٥ سبتمبر، في البيت الأبيض، اتفاقيات سلام مع إسرائيل، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "تاريخية".