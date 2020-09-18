محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أقل من ٤ آلاف جندي خلال أسابيع، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في أكثر من مناسبه عزمه تقليص وسحب قواته من أفغانستان.
وفي سياق متصل، قال ترامب إنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار سارة حول لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب، أنه يتوقع حصول كل مواطن أمريكي على اللقاح في شهر أبريل.
وتخطت الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة حاجز ٦ مليون حالة.
وأعلن منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة أنها لن تعتمد أي لقاح لكورونا الا بشروط أهمها أن يكون آمن وفعال.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنخفض عدد جنودنا في أفغانستان إلى أقل من 4000 جندي خلال أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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