زعم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن حزب الله اللبناني قام بتهريب مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات في عدة دول أوروبية، وناشد دولاً في أوروبا وأماكن أخرى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.
وقال ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن عناصر حزب الله نقلوا نترات الأمونيوم من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في السنوات الأخيرة، ويشتبه في أنهم ما زالوا يخزنون المواد في جميع أنحاء أوروبا.
ومن دون تقديم أي أدلة، أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن، تعتقد أن حزب الله المدعوم من إيران ينقل منذ 2012 نترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا ضمن شحنات من مواد مخصصة للإسعافات الأولية مع عبوات باردة تحتوي على المركب.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه الإمدادات لا تزال موجودة في جميع أنحاء أوروبا، ربما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن حزب الله يخزن نترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية "حتى يتمكن من شن هجمات إرهابية كبرى متى رأى ذلك هو أو أسياده في طهران ضروريًا بحسب منسق وزارة الخارجية الأمريكية".
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، لكن بعض الدول تميز بين الجناح العسكري للتنظيم والجناح السياسي.
ويُدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران على أنه جماعة إرهابية محظورة، لكن ليس جناحه السياسي، الذي كان جزءًا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة لكن ألمانيا والمملكة المتحدة حظرتا الحزب بالكامل.
ونترات الأمونيوم مركب كيميائي شائع الاستخدام كسماد، ولكن يمكن استخدامه لصنع المتفجرات. كما يمكن أن تكون خطيرة في التخزين، كما يتضح من الانفجار الهائل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
المصدر: بي بي سي
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتهم حزب الله بتهريب نترات الأمونيوم إلى دول أوروبية بهدف القيام بهجمات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.