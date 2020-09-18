جونسون: لا مفر من مواجهة البلاد موجة ثانية من “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة أنه لا مفر من مواجهة البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا، وإنه لا يريد عزلاً عاماً ثانياً لكن الحكومة قد تحتاج إلى فرض قيود جديدة.

وأفادت تقارير بأن بريطانيا تبحث ما إذا كانت ستفرض عزلاً عاماً جديداً في مختلف الأنحاء بعد أن تضاعفت تقريباً حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى 6000 حالة يومياً، وبعد زيادة عدد المنقولين إلى المستشفيات وتصاعد معدلات الإصابة في أجزاء من شمال انجلترا ولندن.

وقال جونسون “نشهد الآن موجة ثانية قادمة… أخشى أنه لا مفر منها، وأننا سنشهدها في هذا البلد”.

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وقال جونسون “لا أريد على الإطلاق أن أدخل في عزل عام على مستوى البلاد مرة أخرى”، لكنه أضاف “عندما ترى ما يحدث سيكون عليك أن تتساءل عما إذا كان ينبغي لنا اتخاذ إجراءات أخرى”.

في سياق متصل، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء ليؤكد أن توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد سيتم على نطاق واسع قبل نهاية العام، وهو ما يتعارض مع ما ذكره أمس أيضا مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد أمام الكونغرس.

ويعد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجهة الحكومية الأعلى التي تشرف على إستراتيجية مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدلى رئيس مركز السيطرة على الأمراض بشهادته في وقت سابق أمس وقبل المؤتمر الصحفي للرئيس ترامب، حيث أكد أن اللقاح لن يكون متاحا للمواطنين على نطاق واسع حتى الربيع أو الصيف المقبلين.