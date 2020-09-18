توقيف ثلاثة أشخاص في حملة جديدة لمكافحة الفساد في العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أوقف مسؤولان عراقيان ورجل أعمال خلال الأسبوع الحالي في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق ما أكد مصدران الجمعة.

وأنشأ الكاظمي في آب لجنة لمكافحة الفساد، وأتاح لجهاز مكافحة الإرهاب توقيف مسؤولين كبار في هذا السياق.

وأكد مسؤولان عراقيان قريبان من الملف لفرانس برس أنّ التوقيفات الأولى حصلت خلال الأسبوع.

ووفقاً لهما، أوقف الأربعاء مدير هيئة التقاعد أحمد الساعدي ورئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.

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كما أوقف مدير شركة البطاقات الذكية “كي كارد” بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الخميس، وفق ما ذكر المصدران اللذان رفضا إعطاء المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إلى الثلاثة أو حول أماكن التوقيف.

وقال مصدر إنّ “اللجنة تنظر في قطاعات طالتها شبهات منذ مدة”، مضيفاً أنّ قرارات التوقيف تصدر عن الهيئة القضائية.

وقال المسؤولان العراقيان إنّ حملة مكافحة الفساد لا تستهدف أشخاصا أو جماعات أو قطاعات.

ويسعى كل رئيس وزراء عراقي جديد لإطلاق حملة لمكافحة الفساد مع استلامه السلطة، مع تسجيل نجاحات متفاوتة.

وكان تقرير برلماني أشار إلى هدر نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة في العراق نتيجة الفساد، وذلك منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.