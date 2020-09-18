” في ذروة الاستعداد”… حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرّت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج الجمعة فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض عقوبات “أممية” على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تضم طّرّادين مزودين بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية”.

قال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك “تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ تموز، وهي في ذروة الاستعداد”.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران تقول الولايات المتحدة إنها ستُستأنف السبت.