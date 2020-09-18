شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أخبار سارة جديدة حول لقاح كورونا الجديد، معلنا توفير 100 مليون جرعة قبل نهاية العام. وتابع "ترمب"، في تصريحات مساء اليوم: "نظرية جو بايدن بشأن اللقاح ضرب من الحماق"، متوقعا حصول كل مواطن أمريكي على اللقاح في شهر أبريل. وتابع: "آلاف الأطباء يعملون على تطوير اللقاح في أمريكا".

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