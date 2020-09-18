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إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة جواتيمالا اليوم الجمعة، إصابة رئيس البلاد أليخاندرو جياماتي بفيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس جواتيمالا البالغ من العمر 64 عاما ، وهو طبيب في الأصل، أن الفحوص قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريح لإذاعة "راديو سونورا": "أشعر وكأن قطارًا قد مر فوق جسمى".

وأوضح، مع ذلك، أنه يشعر بأنه صحته على ما يرام. وأعلنت الحكومة إنه سيواصل العمل مع اتخاذ إجراءات لحماية صحته.

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ونظيره الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز قد أعلنا في وقت سابق عن تعافيهما من الإصابة الفيروس.

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