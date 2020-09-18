شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس جواتيمالا البالغ من العمر 64 عاما ، وهو طبيب في الأصل، أن الفحوص قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وقال في تصريح لإذاعة "راديو سونورا": "أشعر وكأن قطارًا قد مر فوق جسمى".
وأوضح، مع ذلك، أنه يشعر بأنه صحته على ما يرام. وأعلنت الحكومة إنه سيواصل العمل مع اتخاذ إجراءات لحماية صحته.
وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ونظيره الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز قد أعلنا في وقت سابق عن تعافيهما من الإصابة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.