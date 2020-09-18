2020-09-18 | 21:13
459 مشاهدة
ارسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، الى الهيئة التطبيعية برقية تعزية لرحيل نجم الكرة العراقية السابق ومدرب المنتخب الوطني الاسبق، ناظم شاكر.
واشار انفانتينو الى ان "المرحوم ناظم شاكر كان من اللاعبين الذين مثلوا العراق بجدارة في نهائيات كأس العالم 1986، وعلى مستوى النادي، سوف يتذكره الجميع في عمله الطويل مع نادي القوة الجوية، وبعد اعتزاله درب العديد من الاندية لأكثر من ثلاثة عقود بكفاءة عالية، ابرزها قيادته للمنتخب الوطني في العديد من المناسبات".
واوضح رئيس الاتحاد الدولي ان "ناظم شاكر من اشهر نجوم المنتخب الوطني في السبعينيات والثمانينيات، ويعد ايقونة الكرتين العراقية والاسيوية لإرثه وانجازاته وشخصيته الودودة وشعبيته وصفاته الانسانية التي لايمكن نسيانها وسنفتقدها لاحقاً".
واختتم انفانتينو بالقول: "نيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، اود تقديم التعاطف العميق الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولعائلة ناظم شاكر وللشعب العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يعزي الوسط الكروي لرحيل النجم ناظم شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.