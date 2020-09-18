شكرا لقرائتكم علامة بآيفون تكشف أن هاتفك يخضع للتجسس! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لاحظ العديد من مستخدمي هواتف آيفون الذكية مؤخرًا ظهور نقطة برتقالية غريبة من وقت لآخر في الزاوية اليمنى العليا من شاشات هواتفهم، بحسب ما نشرته "فورشن" الأميركية.

وتعد النقطة البرتقالية جزءًا من آخر تحديث لبرنامج iOS من آبل، وتأتي في إطار حملات مستمرة من جانب الشركة المنتجة لهواتف آيفون لتقديم خدمات تتميز بخصوصية أفضل.

عن دراية أو غير قصد!

ويعني ظهور النقطة على شاشة أي مستخدم أن أحد التطبيقات يتلصص على بيانات أو كاميرا الهاتف. وفي كثير من الحالات، لا يكون هذا الأمر مفاجئًا، إذ إن الكثير من المستخدمين يقومون عن دراية أو عن غير قصد بمنح صلاحية الولوج إلى الكاميرا أو الميكروفون لاستخدام العديد من التطبيقات.

مكمن الخطورة

ولكن تكمن الخطورة في بعض الحالات، في أن بعض مطوري التطبيقات يسعون إلى التسلل إلى الهاتف أو الكاميرا دون إذن للحصول على البيانات. وتتضمن هذه الفئة المثيرة للجدل من التطبيقات المعروفة باسم "برامج التجسس" أو "برامج الملاحقة"، والتي تقوم بتثبيتها بعض الجهات أو الأشخاص على هواتف الضحايا لتتبعهم سراً.

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النقطة البرتقالية

ربما تساعد خاصية "أورانج دوت" أو النقطة البرتقالية الجديدة من آبل بالوقت الحالي في تحذير المستخدمين من حدوث مثل هذه الممارسات على هواتفهم.

حزمة التحديث الجديدة

ولا تظهر خاصية "أورانج دوت" تلقائيًا وإنما لابد من تثبيت حزمة البرامج الجديدة iOS 14 على الهاتف للاستفادة من الميزة الجديدة. قدمت آبل إصدارات تجريبية من iOS 14، والتي تحتوي على زخم من الخواص والمزايا الجديدة الأخرى، من بينها أدوات لتنظيم شاشة الهاتف بالإضافة إلى ميزة بدء تشغيل السيارة من خلال هاتف آيفون لبعض المستخدمين منذ الصيف، ولكن تم تعميم التحديث ليشمل كافة مستخدمي أجهزة آيفون.

ضوابط أكثر من آندرويد

ويرى الخبراء أن خاصية "أورانج دوت" من شركة آبل تأتي كجزء من خطط ذات نطاق أوسع لتحسين سمعتها كشركة تهتم بالخصوصية، وكخطوة لتمييز أجهزة آيفون عن الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، حيث تكون ضوابط الخصوصية أكثر حرية.

التخلص من التجسس والرقابة

ويمكن لأولئك القلقين بشأن تجسس التطبيقات عليهم ومراقبة نشاطهم من خلال عرض التطبيقات الفردية تحت رمز "الإعدادات" في آيفون. ويمكن للمستخدمين أيضًا معرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا والميكروفونات الخاصة بهم من خلال النقر على قائمة "الخصوصية" المتاحة أيضًا ضمن رمز "الإعدادات".