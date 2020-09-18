شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام بسبب أعمال تحويل خط مياه غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئى لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم لمدة 7 أيام، لتنفيذ أعمال تحويل خط المياه الرئيسى، بدءاً من صباح السبت، وسط تواجد مكثف للخدمات المرورية

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وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجارى تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، سيتم إجراء غلق جزئى (استقطاع حارة مرورية فقط بجوار رصيف ) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم وذلك لمدة 7 أيام من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020وحتى الساعة 11 مساء يوم الجمعه الموافق 25 سبتمبر 2020 على أن تكون الأعمال بجوار الرصيف فقط، وعلى مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.