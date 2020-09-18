شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يتوقع ظهور اللقاح أوائل 2021.. ويؤكد: مناعة المصريين قوية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك شروطا أساسية لإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا، مضيفا أنه يتوقع ظهور لقاح لفيروس كورونا أوائل 2021، متابعا: "مازلنا في الموجة الأولى من كورونا والوصول للموجة الثانية يتطلب تخطى نسبة الـ5% من أعلى نسبة إصابات مسجلة، وتوقع فرضية حدوث الموجة الثانية من كورونا بسبب تخلى الكثير من المواطنين عن الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف حسنى، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة فى مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن ابنى صاحب فكرة التطوع لإجراء تجارب سريرية للقاح كورونا، متابعا أن المصريين ليسوا فئران تجارب، والدليل تطوع ابنى الوحيد لإجراء تجارب سريرية للقاح كورونا، مؤكدا أننا سبقنا عددا كبيرا من دول العالم في مكافحة فيروس كورونا من خلال بروتكولات العلاج.

وأشار إلى أن تقدم للتطوع بشأن التجارب السريرية للقاح كورونا لطمأنة المصريين تجاه تلك الخطوة، وجميع دول العالم تجرى تجارب سريرية على مواطنيها للبحث عن حلول لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن مناعة المصريين القوية جدا، وأحد أسباب عدم انتشار فيروس كورونا مقارنة ببعض دول أوروبا، وكورونا 10 أنواع منها نوعان فى مصر وليسا بمستوى شدة الأنواع الأخرى.