شكرا لقرائتكم خبر عن شارك فى 800 ضبطية.. ضابط بحرس الحدود: الإرهاب والتهريب وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد فايق، أن ضيفه فى الاستوديو العميد أشرف عبد العزيز، من قوات حرس الحدد شارك فى أكثر من 800 ضبطية، قبض فيها على مئات المهربين، وأرقام ضخمة من المخدرات والأسلحة والذخيرة.

فيما قال العميد أشرف، إن قوات حرس الحدود تتعامل وفق طبيعة الأرض، حيث يدفعون العناصر المهربة لمناطق يصعب التحرك فيها، واجبارهم على الاستسلام فى النهاية، وذلك بعد عمليات اشتباك معهم، مؤكدا أن التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

واستعرض برنامج مصر تستطيع، العديد من الفيديوهات التى توثق عمليات الرصد والاشتباك مع المهربين فى الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وكيفية التعامل معها من قوات حرس الحدود.

كان اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، قد أكد إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً، مضيفا خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".