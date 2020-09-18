شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم منير يدير مخططات المقاول الهارب محمد على للتحريض ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، والمتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن المقاول الهارب محمد علي، هو أداة يحركها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من أجل إشعال الفوضى وبث الأكاذيب والادعاءات التي يذكرها ليل نهار على شاشات الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن هذا المرتزق أصبح "كارت محروق"، ولم يعد له أي تأثير لا من قريب ولا من بعيد، والشعب المصري يعلم كل هذه المخططات التي تقودها الجماعة الإرهابية والموالين لها من أجل التأثير على الدولة المصرية.

وأضاف الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، هو من يمول المرتزق محمد على ويقود مخططاته الإرهابية، ويدبر له، ويوفر له كل المنصات الإعلامية التي تبث من الدوحة ولندن وتركيا، من أجل التحريض ضد الدولة المصرية وضد الشعب المصري، مؤكدا أن كل ما يقوله محمد على ما هي الا أكاذيب وادعاءات وتدليس وأن الدولة المصرية وشعبها لن يصدقوا مثل هذه الافتراءات والاكاذيب.

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